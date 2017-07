UMT AG beschließt strategische Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums und nachhaltigen Stärkung der Eigenkapitalbasis

München, 27.07.2017

Ad-hoc-Mitteilung

UMT AG beschließt strategische Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums und nachhaltigen Stärkung der Eigenkapitalbasis

Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 30. Juni 2017, eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft in Form einer Bar- und Sacheinlage beschlossen. Zur Zeichnung wird ausschließlich die SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grünwald, zugelassen.

Im Rahmen der Barkapitalerhöhung soll das Grundkapital von derzeit EUR 17.476.856,00 um EUR 1.223.380,00 auf EUR 18.700.236,00 durch Ausgabe von 1.223.380 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die "Neuen Aktien") erhöht werden. Die Aktien werden der Gründungsgesellschafterin und wesentlichen Altaktionärin SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Grünwald im Wege einer Privatplatzierung vollständig zur Zeichnung und Übernahme zum Ausgabebetrag von EUR 1,50 angeboten und sind ab dem Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt. Der Vorstand hat das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Neuen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen. Der Ausschluss des Bezugsrechts war möglich, da die Kapitalerhöhung weniger als zehn Prozent des aktuellen Grundkapitals umfasst. Der Gesellschaft fließt durch diese Kapitalmaßnahme ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.835.070,00 zu.

Darüber hinaus soll das Grundkapital der UMT United Mobility Technology AG um weitere EUR 2.333.333,00 auf insgesamt EUR 21.033.569,00 durch Ausgabe von 2.333.333 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien (Stammaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Sacheinlagen erhöht werden. Der Ausgabebetrag für jede Stückaktie beträgt EUR 1,50 je neuer Aktie. Die Einlage auf die Neuen Aktien erfolgt nicht in bar, sondern durch die Einbringung einer Darlehensforderung der SWM Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Höhe von EUR 3.500.000,00 gegenüber der UMT United Mobility Technology AG. Durch die Einbringung der Darlehensforderung soll die Zinsbelastung für die Gesellschaft deutlich verringert, die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter substantiell und liquiditätsneutral zurückgeführt und das Eigenkapital strategisch signifikant gesteigert werden. Die Wandlung dieser Forderungen gegenüber der UMT United Mobility Technology AG in Eigenkapital stellt damit einen ganz wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft dar. Die Eigenkapitalquote der UMT United Mobility Technology AG erhöht sich dadurch signifikant auf über 95%. Da die Kapitalerhöhung gegen Einbringung einer Sacheinlage erfolgt, ist im Einklang mit der Satzung und dem zugrunde liegenden Hauptversammlungsbeschluss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen worden. Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind im Rahmen der Beschlussfassung zum Ergebnis gekommen, dass die Möglichkeit, die Aktien zu einem Preis von EUR 1,50 je Aktie zu platzieren, im Interesse der Gesellschaft liegt.

