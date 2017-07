=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG Zurich, 26.7.2017 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 94a BörseG ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Name: UBS Group AG Sitz: Zurich Staat: Switzerland 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 17.7.2017 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | | Stimmrechte, | | | | | % der | die die | | | | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Total von |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | sonstigen |beiden in % |Stimmrechte des| | |gehören (7.A) | Instrumente | (7.A + 7.B) | Emittenten | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 560.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,03 % | | 4,03 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ______________________________________________________________________________ | | Anzahl der | | % der | | |ISIN_der_Aktien|_Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |_______________|(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_|(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_| |AT0000797303___|______________|______________0|______________|_________0,00_%| |__SUBTOTAL_A___|______0_______|_______________|____0,00_%____|_______________| |_______________|______________|_______________|______________|_______________|| B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 1 BörseG _____________________________________________________________________________ | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | % der | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist |erworben werden | Stimmrechte | |______________|_______________|_______________|_____können_____|_____________| |______________|_______________|SUBTOTAL_B.1___|________________|_____________| B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG _____________________________________________________________________________ | Art des | | | Physisches |Anzahl der | % der | |Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte| |____________|____________|______________|_Settlement_|___________|___________| |____________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|___________|___________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The reason for the notification is a change of the management company of the previously disclosed fund. There were no purchases or sells in this issuer for the fund previously under management. Rückfragehinweis: Mag. Josef Kager Smolagasse 1 1220 Wien mailto:office@stamag.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

