London (ots/PRNewswire) - Magirus, die globale Marke für Feuerwehrfahrzeuge und Brandschutztechnologie von CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), hat mit der Auslieferung von 100 Tanklöschfahrzeugen an die nationale Feuerwehr von Chile, die Junta Nacional de Bomberos de Chile (JNBC), begonnen.



Die Lieferung betrifft zwei im Jahr 2016 erteilte Großaufträge für nationale und regionale Einsätze. Die Fahrzeuge gliedern sich in drei Kategorien: TLF 4000 (C4 Semiurbano), TLF 4000 mit Allradantrieb (C4 Semiurbano) sowie TLF 3000 (C5 Forest) zur Bekämpfung von Waldbränden.



Eine offizielle Präsentation für die Kundenabnahme, an der hochrangige Vertreter teilnahmen, erfolgte am Hauptsitz von Magirus in Ulm. Die Tanklöschfahrzeuge wurden zur Begutachtung durch den Kunden auf dem Testgelände des Magirus Excellence Center aufgestellt.



Die symbolische Schlüsselübergabe an die Vertreter der chilenischen Feuerwehr erfolgte durch den CEO von Magirus, Marc Diening. Das Besondere daran: Diese symbolische Zeremonie fand in über 30 Metern Höhe statt. Mit Einsatz von zwei Magirus Gelenkarm-Drehleitern des Typs M42L-AS konnte die Delegation alle Fahrzeuge aus der Vogelperspektive überblicken und die Wünsche für eine "Allzeit gute Fahrt und weiterhin unfallfreie Einsätze" entgegen nehmen.



Alle 100 Magirus Tanklöschfahrzeuge sind ausschließlich auf Fahrgestellen der IVECO Eurocargo-Baureihe aufgebaut und verfügen über eine leistungsstarke Motorisierung von 220 kW (299 PS). Die Ganzstahl-Mannschaftskabine des C4 Semiurbano bietet Platz für eine Feuerwehrbesatzung von 1+8. Von den insgesamt 71 Einheiten wurden 55 mit dem bewährten 160E30-Modell in der 4x2-Variante bestellt. Die zwillingsbereifte Allradvariante 150E30W sorgt bei 16 Löschfahrzeugen in dieser Kategorie für einen verbesserten Vortrieb im Gelände. Der große, außenliegende Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 4.000 Litern. Alle Fahrzeuge verfügen über eine Magirus MPN230 Feuerlöschkreiselpumpe mit einer Leistung von 3.000 l/min bei 10 bar.



Wiederholt hatte Chiles nationale Feuerwehr in der Vergangenheit mit Waldbränden enormen Ausmaßes zu kämpfen. Anfang dieses Jahres zerstörten Feuer eine Fläche von mehr als 370.000 Hektar - dies entspricht in etwa der vierfachen Fläche Berlins. Speziell für solche Einsätze hatte die Junta Nacional de Bomberos die 29 Magirus Waldbrandlöschfahrzeuge der Kategorie C5 in Auftrag gegeben. Als singlebereifte Allrad-Variante mit Ganzstahl-Mannschaftskabine (1+5) kann das 150E30 WS Eurocargo-Fahrgestell auf unbefestigtem Terrain seine Stärken voll ausspielen. Der feuerwehrtechnische Aufbau umfasst einen 3.000-Liter-Tank und die leistungsstarke Magirus Pumpe MPN 230-Pumpe sowie zuverlässige Selbstschutzeinrichtungen für Fahrzeug und Mannschaft.



Bereits in diesen Tagen beginnt die Verschiffung der Fahrzeuge nach Chile. Über den Seeweg werden die Magirus Fahrzeuge ihre Reise von Ulm nach Südamerika zurücklegen. Die offizielle Auslieferung an die chilenischen Feuerwehren wird dann nach Ankunft der Fahrzeuge erfolgen.



