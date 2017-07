HAMBURG (dpa-AFX) - Die Wachstumsperspektiven des Autowaschanlagen-Entwicklers Washtec sind nach Ansicht der Privatbank Hauck & Aufhäuser attraktiv. Nach einem Treffen mit dem Management lobte Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Donnerstag die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten. Zudem hob er auch das Margenpotenzial des SDax-Unternehmens hervor. Am Markt werde unterschätzt, wie viel vom Umsatz tatsächlich als Gewinn hängen bleiben werde.

Er stufte das Papier nun von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 53 auf 75 Euro an. Damit sieht er nach dem Kurssprung von aktuell 6,4 Prozent auf Sicht von 12 Monaten immer noch Aufwärtschancen für die Washtec-Aktie von 9,5 Prozent.

Die Aktien stellen seines Erachtens nach trotz des seit 2015 währenden, weitgehend kontiuierlichen Kursanstiegs ein attraktives Investment dar. Halitsa rechnet mittelfristig mit einem soliden Umsatzwachstum von rund 5 Prozent pro Jahr. Dieses Wachstum sollte in Europa von überdurchschnittlich guten Geschäften im Vergleich zum allgemeinen Marktwachstum herrühren.

Dabei verwies er darauf, dass Washtec 80 Prozent des Konzernumsatzes in Europa erzielt. Zudem hob der Experte das Marktdurchdringungspotenzial in Nordamerika hervor, wo Washtec 16 Prozent seiner Erlöse erwirtschafte. Auch sieht Halitsa beträchtliche langfristige Wachstumschancen in China.

Hervorzuheben sei zugleich, dass für Washtec Margen beim operativen Ergebnis (Ebit) im mittleren Zehnprozentbereich mittel- bis langfristig gut erreichbar seien. Dabei verwies er auf Größenvorteile und darauf, dass das Unternehmen einen nur geringen Kapitalbedarf haben dürfte.

Mit der Einstufung "Buy" sieht Hauck & Aufhäuser auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Aufwärtspotenzial von mehr als zehn Prozent./ck/fbr

Analysierendes Institut Hauck & Aufhäuser.

Datum der Analyse: 27.07.2017

ISIN DE0007507501

AXC0211 2017-07-27/14:16