RIGA (dpa-AFX) - Der deutsche Discounter Lidl steht einem Medienbericht zufolge vor dem Markteinstieg in Lettland. Wie das lettische Fernsehen am Mittwochabend berichtete, habe das zur Schwarz-Gruppe gehörende Einzelhandelsunternehmen aus Neckarsulm ein Grundstück in der Hauptstadt Riga erworben. Dort soll die erste Lidl-Filiale in mittleren der drei Baltenstaaten entstehen. Lidl selbst hat sich bislang noch nicht zu möglichen Plänen in Lettland geäußert.

"Lidl hat einen Schritt unternommen, um nach Lettland zu kommen. Es ist ein Stück Land gekauft worden, auf dem geplant ist, eine Großhandelsbasis zu bauen", sagte Henriks Danusevics, Präsident des Lettischen Händlerverbandes, dem Fernsehsender LNT.

Einen ersten Versuch zum Aufbau eines Filialnetzes in Lettland und Estland hatte Lidl 2006 abgebrochen. Damals stieß der Discounter seine bereits erworbenen Grundstu?cke wieder ab, die bis dahin eingestellten Mitarbeiter wurden entlassen. Gleiches vollzog sich zunächst auch in Litauen, wo Lidl dann aber im vergangenen Jahr aktiv wurde und landesweit inzwischen knapp 30 Geschäfte betreibt./awe/DP/she

