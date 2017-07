Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber sieht in Plänen Benzin- und Dieselautos zu verbieten - wie etwa gestern von Großbritannien angekündigt - Rückenwind für die E-Mobilität. Diese sei im Mobilitätsbereich ein Instrument zur Erreichung des globalen Dekarbonisierungsziels, so Anzengruber am Donnerstag. Auf den Verkehr entfielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...