München (ots) - Die frühe Nutzenbewertung á la AMNOG kommt bei der Deutschen Diabates Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Diabetes-Hilfe nicht gut weg. Und auch mit einem "Nationalen Diabetesplan" ist Deutschland im Verzug. Dabei leiden hierzulande fast sieben Millionen Menschen an Diabetes. Der Themen- und Branchendienst Pharma Fakten dokumentiert diese Entwicklung in seiner aktuellen Berichterstattung.



Nationaler Diabetes-Plan - Neuer Anlauf in der nächsten Legislatur



Ein integrierter Plan zur Bekämpfung der Volkskrankheit Diabetes lässt weiter auf sich warten. Die Pharmabranche unterstützt die Bemühungen, ihn zu erarbeiten. http://ots.de/asyrn



Diabetes steigt weltweit stark an - deutliches Nordost-Südwest Gefälle in Deutschland



Von 2009 bis 2015 ist die Rate der Diabetes-Erkrankten in der Gesamtbevölkerung von 8,9 Prozent auf 9,8 Prozent angestiegen. Die Landkreise mit der höchsten Prävalenz an Diabetes-Typ 2 liegen fast ausschließlich in den fünf östlichen Bundesländern. http://ots.de/Id7DH



Medizinische Fachgesellschaft kritisiert AMNOG



"Diabetes 2017" heißt eine Bestandsaufnahme der DDG und der Deutschen Diabetes-Hilfe. Die frühe Nutzenbewertung á la AMNOG kommt dort nicht gut weg. Beide Organisationen befürchten, dass Deutschland sich vom medizinischen Fortschritt abkoppelt. http://ots.de/5ZqP0



Bei Diabetes auf beiden Augen blind



Auf den ersten Blick ist es eine unpassende Frage: Was haben Ebola, Zika-Virus und Diabetes gemeinsam? Natürlich gar nichts, ist die aus der Hüfte geschossene Antwort. Aber für alle drei Krankheiten gilt: In der Risikowahrnehmung liegen wir, was uns in Deutschland lebende Menschen betrifft, in allen drei Fällen gewaltig daneben - in die eine oder die andere Richtung. http://ots.de/Id7DH



