BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat vor einer unseriösen Debatte über ein Ende von Fahrzeugantrieben mit Diesel und Benzin gewarnt. Er halte es "nicht für sehr zielführend, heute davon zu sprechen, dass man den Verbrennungsmotor beerdigen könnte", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin.

"Elektromobilität wird die Zukunft sein", stellte Dobrindt klar. Wann und in welchen Ausführungen dies in der Breite beginnen werde, sei aber absolut noch nicht zu sagen. So gebe es neben Batterieantrieben auch Brennstoffzellen mit Wasserstoff oder synthetische, CO2-neutrale Kraftstoffe. Diejenigen, die einfache Wahrheiten immer genau zu kennen vorgeben, halte er "nicht für sehr glaubwürdig"./sam/DP/she

AXC0226 2017-07-27/15:03