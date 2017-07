Das bayerische Photovoltaik-Unternehmen hat den Auftrag für die Planung einer 39-Megawatt-Anlage in Australien an Land gezogen. In den USA befindet sich Phoenix Solar zudem in Verhandlungen über zwei weitere Projekte.Die in Singapur ansässige Tochtergesellschaft der Phoenix Solar AG erhielt den Auftrag für die Planung einer Photovoltaik-Anlage in der Nähe der australischen Stadt Perth. Die Baufreigabe für den 39-Megawatt-Solarpark ist für August dieses Jahres vorgesehen, wie das bayerische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Phoenix Solar sei Partner eines für diesen Zweck gegründeten Joint Ventures ...

