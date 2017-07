Richmond, British Columbia (ots/PRNewswire) -



KEMRI-Forscher zeigen Praxistauglichkeit von INSTI, ein blutbasierter HIV- Heimtest



bioLytical Laboratories Inc., ein Marktführer für Schnelldiagnostik-Assays, freut sich, bekanntzugeben, dass sein INSTI HIV-Selbsttest bei der 9. International AIDS Society Conference (IAS 2017) (http://www.ias2017.org/) in Paris im Rahmen eines Vortrags vorgestellt wurde. Das Late-Breaker-Abstrakt[1] (http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5597) betonte die bahnbrechende Forschung zu blutbasierten Selbsttests mit INSTI, was eine Grundlage für andere Forscher für weitere Untersuchungen schafft. Die Ergebnisse wurden einem Publikum von mehreren Hundert Teilnehmern aus aller Welt im Rahmen einer mündlichen Abstract Session mit dem Titel "Einfach selbst gemacht: Vorzüge und Leistungsmerkmale von HIV-Selbsttests" ("Just Do It Yourself: Preferences and Performances of HIV Self-Testing") vorgestellt.



Forscher vom Kenya Medical Research Institute (KEMRI) führten in Dörfern in Westkenia von März bis April 2017 eine Studie unter beinahe 700 Studienteilnehmern mit unterschiedlichem Hintergrund und verschiedenem Bildungsstand bzw. Alphabetisierungsgrad durch. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass der INSTI HIV-Selbsttest - ein einfach anzuwendender blutbasierter Test - bei Landpopulationen mit niedrigem und mittlerem Einkommen äußerst erfolgreich ist und bei dieser angesprochen Benutzergruppe auf hohe Akzeptanz stößt. Die Genauigkeit und allgemeine Benutzerfreundlichkeit des INSTI HIV-Selbsttests erreichte beinahe 99 % dieser Studienpopulation. Die Feldstudie zur praktischen Anwendung bestätigte, dass blutbasierte INSTI-Selbsttests erfolgreich in Umgebungen Anwendung finden können, wo solche Tests eine wichtige Rolle beim Identifizieren von Personen und ihren Partnern spielen, die womöglich mit HIV leben, aber sich ihrer Infektion nicht bewusst sind.



bioLytical ist erfreut darüber, dass das Abstrakt der KEMRI-Studie von der IAS 2017 unter vielen renommierten eingereichten Abstrakten als Late Breaker ausgewählt wurde. Die Konferenz, an der etwa 6.000 Teilnehmer aus aller Welt anwesend waren, bot neue Einblicke in die HIV-Krankheitsentstehung, Prävention und Behandlung.



"Es ist entscheidend, dass Studien wie diese durchgeführt und ihre Ergebnisse weiträumig bekanntgegeben werden, um die Sicherheit und den allgemeinen Nutzen von HIV-Selbsttests in Populationen aufzuzeigen, die einem HIV-Infektionsrisiko ausgesetzt sind. bioLytical ist äußerst stolz auf seine Zusammenarbeit KEMRI-Forschern unter der Leitung von Professor Matilu Mwau, durch die diese wichtige Studie erfolgreich abgeschlossen wurde", sagte Rick Galli, bioLyticals Chief Technical Officer.



Informationen zu bioLytical Laboratories



bioLytical ist ein kanadisches Privatunternehmen für die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von schnellen patientennahen medizinischen In-vitro-Diagnostika, die seine urheberrechtlich geschützte INSTI-Technologieplattform nutzen. Heute vermarktet und verkauft das Unternehmen seinen charakteristischen INSTI HIV-Test und verfügt über weltweite aufsichtsbehördliche Zulassungen, einschließlich einer Zulassung durch die US-amerikanische FDA und Health Canada sowie einer CE-Kennzeichnung von europäischen Regulierungsbehörden. Ihr Produkt bietet ein hochpräzises HIV-Testergebnis in nur 60 Sekunden, was ein überzeugendes Leistungsversprechen für Patienten, Gesundheitsexperten und öffentliche Gesundheitsorganisationen bietet. Weitere Informationen zu bioLytical Laboratories finden Sie auf http://www.biolytical.com.



[1]Mwau, M., Achieng, L. und Bwana, P. Performance and Usability of INSTI, a Blood-based Rapid HIV Self Test for Qualitative Detection of HIV Antibodies in Intended Use Populations in Kenya. (http://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5597) Kenya Medical Research Institute, Nairobi, Kenia



