Wien - Der britische Fondsanbieter Jupiter AM hat im ersten Halbjahr den Absatz steigern können, so die Experten von "FONDS professionell".In die Fonds des Hauses seien unter dem Strich 3,6 Milliarden Pfund (rund vier Milliarden Euro) geflossen. In den ersten sechs Monaten 2016 habe der Asset Manager nur ein Nettomittelaufkommen von 600 Millionen Pfund verzeichnet. Das verwaltete Vermögen sei um 16 Prozent auf 46,9 Milliarden Pfund geklettert.

