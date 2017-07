Der britische Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292) wird eine erste Zwischendividende in Höhe von 0,90 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. AstraZeneca zahlt normalerweise seine Dividende halbjährlich aus. Die Gesamtdividende für 2016 lag bei 2,80 US-Dollar (erste Zwischendividende: 0,90 US-Dollar, zweite Zwischendividende: 1,80 US-Dollar) je Aktie (ca. 2,39 Euro). Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 11. September 2017. Ex-Dividenden Tag ist der ...

