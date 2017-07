Der Gründer und Inhaber der Tierbedarfskette Fressnapf, Torsten Toeller, baut seine Beziehungen zum österreichischen Immobilieninvestor René Benko und dessen Signa-Konzern aus.

Toeller ist schon seit Herbst 2013 mit zehn Prozent an der Untergesellschaft Signa Prime beteiligt, in der Benko den Immobilienbesitz der Signa-Gruppe bündelt. Laut Informationen der WirtschaftsWoche hat Toeller seine Aktien an der Signa Prime zurückgegeben und wird stattdessen einen fünfprozentigen Anteil an der Signa-Holding, der Dachgesellschaft des Konzerns, bekommen. Der Wert der Investition dürfte ...

