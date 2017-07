Die Deutschen gelten als Bargeld-Fans, tatsächlich steigt aber die Akzeptanz für digitales Bezahlen. Eine Studie belegt nun, welche Altersgruppe die wahren Pioniere sind. Das Ergebnis überrascht.

Die Schar der Bargeld-Freunde in Deutschland lichtet sich. Mit den Bundesbürgern im Alter zwischen 30 und 44 Jahren gibt es in Deutschland erstmals eine Altersgruppe, in der die Mehrheit beim Bezahlen lieber zur Karte, als zu Münzen und Scheinen greift. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Allensbach-Studie, die im Auftrag des Vereins "Initiative Deutsche Zahlungssysteme" erstellt wurde. Die Initiative vertritt die Interesse von 81 Unternehmen, darunter Terminalhersteller oder Kreditinstitute. Vollzogen hat sich der Wandel innerhalb eines Jahres. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Karten-Freunde noch bei 44 Prozent, mittlerweile sind es 51 Prozent.

Auf dem Vormarsch ist das bargeldlose Bezahlen ...

