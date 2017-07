FRANKFURT (dpa-AFX) - Leoni -Aktien sind am Donnerstagnachmittag nach einer Erhöhung der Unternehmensprognosen wieder ins Plus gedreht. Sie stiegen zuletzt um 1,68 Prozent auf 50,74 Euro. Wegen einer besseren Entwicklung im ersten Halbjahr wird 2017 nun ein Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 190 bis 210 Millionen Euro angepeilt, wie das Unternehmen mitteilte. Bisher wurden 180 bis 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Am Markt wurde allerdings bereits ein Erreichen des oberen Endes der alten Prognosespanne erwartet: Die durchschnittliche Schätzung der 17 von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten lag bei mehr als 197 Millionen Euro.

Auf Sicht von zwölf Monaten zählen die Leoni-Papiere mit einem Plus von etwa 47 Prozent zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte MDax . Nach einem Zwischenhoch im Mai bei rund 56 Euro und anschließenden Gewinnmitnahmen inklusive eines Kursrutsches unter 45 Euro hatten die Aktien zuletzt wieder Fahrt aufgenommen./mis/he

ISIN DE0005408884

AXC0236 2017-07-27/15:36