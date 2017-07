=== 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 19./20. Juli *** 06:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q, Zürich *** 06:00 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich 06:30 FR/Essilor International SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris 07:00 SE/Scania AB, Ergebnis 1H, Södertälje *** 07:05 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München 07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H, Baden-Baden 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris 07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Linde AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 FR/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq 07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt *** 07:45 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 Telefon-PK), München 08:00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H, München 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H, Augsburg *** 08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 09:00 AT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj *** 09:00 ES/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+3,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vq/+3,0% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli 10:30 DE/Verwaltungsgericht Stuttgart, Urteil zur Klage der Deutschen Umwelthilfe in Sachen Diesel-Fahrverbote *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 110,9 zuvor: 111,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +4,3 zuvor: +4,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,7 Vorabschätzung: -1,7 zuvor: -1,3 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli PROGNOSE: +1,14 zuvor: +1,15 12:30 DE/Bundesverkehrsminister Dobrindt und DB Infrastruktur-Vorstand Pofalla, PK zur Hochgeschwindigkeitsstrecke Berlin - München, Berlin *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q, Irving *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 14:30 US/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq zuvor: +1,9% gg Vq *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q, San Ramon *** 15:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis der Marke Volkswagen 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 93,1 1. Umfrage: 93,1 zuvor: 95,1 19:20 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Handelskammer von Woodbury/St. Paul Area, Oakdale *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H, Siena - EU/Ratingüberprüfung für Österreich (Fitch), Frankreich (Fitch), Slowakei (S&P), Zypern (Moody's) ===

