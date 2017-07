Ein Mann hat in Wien versucht eine Frau zu tötenWien - Ein Mann hat am Sonntag in Wien versucht eine Frau zu töten. Jetzt sucht die Polizei nach ihm. Die Frau war vermutlich einmal die Freundin von dem Mann. Der Mann soll auf sie gewartet haben. Dann soll er sie mit einem Pfefferspray angegriffen und niedergeschlagen haben. ...

