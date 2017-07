Negativ hinzu kamen durchwachsene Halbjahreszahlen, wodurch die Aktie am Donnerstag zeitweise um bis 17 Prozent in die Tiefe rauschte. So gingen eine frische Kooperation mit dem US-Konzern Merck & Co und ermunternde neue Studiendaten zum Krebsmedikament Tagrisso nahezu unter. AstraZeneca war es in der viel beachteten Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...