Neuenburg - In der Schweiz wurden im Jahr 2016 insgesamt 7,892 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Dies entspricht einer Zunahme um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik ermittelt hat. Bei den Vollzeitangestellten erreicht die Schweiz die höchste tatsächliche Arbeitszeit pro Woche in Europa. Diese ist aber zwischen 2011 und 2016 um 13 Minuten auf 41 Stunden und 10 Minuten zurückgegangen. Die Anzahl der jährlichen Ferienwochen stieg in der gleichen Zeitperiode konstant auf 5,12 Wochen an.

Die höchste tatsächliche Arbeitszeit pro Woche wurde bei den Vollzeitarbeitnehmenden des Primärsektors registriert (2016: 44 Stunden und 40 Minuten). Dahinter folgen die Wirtschaftsabschnitte «Gastgewerbe» (42 Stunden und 7 Minuten), «Kredit- und Versicherungsgewerbe» (42 Stunden und 1 Minute) sowie «Freiberufliche, ...

