BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat einen Fonds "in dreistelliger Millionenhöhe" angekündigt, der beim Diesel-Gipfel der Regierung mit der Autoindustrie am kommenden Mittwoch beschlossen werden soll. Ziel sei es, "neue Mobilitätskonzepte in den Städten" zu entwickeln, zum Beispiel digitale Möglichkeiten.

"Es ist Aufgabe dieses Fonds, dafür zu sorgen, dass wir sehr schnell in den Städten diese Konzepte auch entwickeln", sagte Dobrindt bei einer Pressekonferenz. "Der Fonds wird in einer dreistelligen Millionenhöhe sein", sagte er. Über die genaue Ausgestaltung werde bis zu dem Treffen verhandelt.

Dobrindt betonte, der geplante Fonds sei eine von "mehreren Säulen", über die bei dem Diesel-Gipfel gesprochen werden solle, um Fahrverbote für Diesel-Autos in Großstädten abzuwenden. Eine andere Säule sei die Umrüstung der Fahrzeuge, "das heißt die Optimierung der Emissionen".

Der Verkehrsminister betonte zudem, der Umstieg auf emissionsarme Technologien müsse nicht zwingend das Ende des Verbrennungsmotors bedeuten. Der CSU-Politiker nannte es "nicht sehr zielführend, heute davon zu sprechen, dass man den Verbrennungsmotor beerdigen könnte".

Zwar sei Elektromobilität "ein wesentlicher Teil der Antriebswende", räumte er ein. "Ich weiß heute nicht, ob es der einzige Teil sein wird." Ein andere Möglichkeit könne auch ein Einsatz synthetischer Kraftstoffe sein.

July 27, 2017

