Liebe Trader,

Noch gegen Ende 2012 notierte das Wertpapier des US- Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. im Bereich von 10,40 US-Dollar und setzte anschließend zu einen dynamischen Ausbruch an. Hierbei etablierten Markteilnehmer ebenso einen langfristigen Aufwärtstrendkanal, der auf ein bisheriges Verlaufshoch von 62,64 US-Dollar aufwärts gereicht hat und sich die Kursentwicklung in den letzten Handelswochen äußerst dynamisch entwickeln konnte. Weitere Kursgewinne können kurzfristig abgeleitet werden und sind für ein Long-Investment hervorragend geeignet.

Long-Chance:

Über einen direkten Einstieg in entspreche Long-Positionen kann auf einen weiteren Kursanstieg der Aktie zunächst bis in den Bereich von 65,00 US-Dollar, darüber sogar bis 69,00 US-Dollar gesetzt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 59,00 US-Dollar befinden, falls die Aktie unerwartet einen Rücksetzer vollziehen sollte. Unangenehm für die Bullen dürfte jedoch ein größerer Rücksetzer unter das runde Niveau von 58,35 US-Dollar sein, dann sind nämlich Abgaben auf die jüngsten Tiefs zwischen 55,41 und 55,86 US-Dollar zu erwarten. Hierbei könnten Marktteilnehmer jedoch eine größere Topbildung etablieren und sogar einen Trendwechsel hervorrufen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 62,64 US-Dollar

Kursziel: 65,00 / 69,00 US-Dollar

Stopp: < 59,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,64 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Activision Blizzard Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 62,64 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

