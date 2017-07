WIEN (dpa-AFX) - Österreich will seinen Streit mit Airbus über die Lieferung von Kampfjets des Typs Eurofighter außergerichtlich lösen. Diese Variante schlug Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag) vor. "In meiner Zeit in der Wirtschaft habe ich gelernt, dass es immer besser ist, ein Gerichtsurteil zu vermeiden. Daran werden beide Seiten ein Interesse haben", sagt Kern dem Blatt. "Wir haben jetzt konstruktive Ansatzpunkte, um mit Airbus ins Gespräch zu kommen", so Kern weiter. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte im Februar eine Anzeige der Republik Österreich eingebracht und forderte Schadenersatz.

Österreich wirft den Eurofighter-Herstellern vor, über den Kaufpreis sowie über die Lieferfähigkeit und Ausstattung der Jets in betrügerischer Absicht getäuscht worden zu sein. Der mögliche Schaden wurde mit bis zu 1,1 Milliarden Euro beziffert. Airbus wies die Anschuldigungen zurück./mrd/DP/she

