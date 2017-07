FRANKFURT (Dow Jones)--Beflügelt von einer starken Nachfrage hat der Automobilzulieferer Leoni im ersten Halbjahr besser abgeschnitten als erwartet und daher die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht. Auch die bisherige Umsatzschätzung könnte übertroffen werden, stellte das im MDAX notierte Unternehmen in Aussicht.

Der Umsatz ist den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge in den sechs Monaten um rund 9 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro gestiegen. Grund sei die gute Nachfrage und der höhere Kupferpreis, begründete die Leoni AG. Das EBIT wurde auf rund 137 (Vorjahr 62) Millionen Euro mehr als verdoppelt. Leoni führte hier operative Verbesserungen in der Bordnetzsparte und den abgeschlossenen Verkauf des Haus- und Elektrogerätegeschäfts der Division Wire & Cable Solutions als Gründe an.

Angesichts dieser Entwicklung rechnet das Unternehmen 2017 nun mit einem EBIT von 190 Millionen bis 210 Millionen Euro. Bisher lag die Prognosebandbreite bei 180 Millionen bis 200 Millionen Euro. Das Umsatzziel von 4,6 Milliarden Euro nach 4,43 Milliarden im Vorjahr dürfte ebenso übertroffen werden, sofern die Metallpreise im weiteren Jahresverlauf das Niveau des ersten Halbjahres beibehalten, wie Leoni weiter mitteilte.

July 27, 2017 09:33 ET (13:33 GMT)

