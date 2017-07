Die entführte "Landshut" und ihre Befreiung wurden zu einem Symbol der Nachkriegsgeschichte. Jetzt kommt das Flugzeug wieder nach Deutschland, in ein Museum am Bodensee. Die Rückholaktion bezahlt das Auswärtige Amt.

Die 1977 von Terroristen entführte und von der Spezialeinheit GSG 9 im somalischen Mogadischu befreite "Landshut" soll an den Bodensee gebracht werden. Die frühere Lufthansa-Maschine werde künftig auf dem Gelände des Dornier-Museums in Friedrichshafen präsentiert, teilte das Ausstellungshaus am Donnerstag mit. Erwartet werde das Flugzeug im September - rechtzeitig zum 40. Jahrestag der Befreiung. Bislang hatte die "Landshut" auf dem brasilianischen Flughafen Fortaleza gestanden. Das schrottreife Flugzeug werde nun zerlegt, transportiert und später am Bodensee restauriert.

Das Auswärtige Amt erwarb die "Landshut" für 20.000 Euro vom brasilianischen Flughafenbetreiber Infraero. Das entspreche dem von einem ...

