Zur Eindämmung der Flucht über das Mittelmeer bereitet Italien nach Angaben aus Regierungskreisen einen Einsatz seiner Marine vor der libyschen Küste vor. Das Kabinett solle entsprechende Pläne am Freitag verabschieden, und das Parlament könnte schon kommende Woche seine Zustimmung erteilen, sagte ein mit dem Vorhaben Vertrauter am Donnerstag. Wie viele Schiffe und Soldaten an dem Einsatz beteiligt würden, der im August beginnen könnte, müsse noch geklärt werden. Ministerpräsident Paolo Gentiloni beriet nach Angaben der Regierung am Donnerstag mit der Führung des Militärs und Ministern über ...

