Houston (ots/PRNewswire) - OrthoAccel® Technologies, Inc. gibt bekannt, dass sein Vorstand David Josza, einen leitenden Angestellten mit über 25 Jahren Erfahrung in der KFO- und Dentalbranche, mit Wirkung ab dem 1. August 2017 zum CEO ernannt hat. Das junge, nicht-börsennotierte Medizintechnik-Unternehmen OrthoAccel hat kürzlich die dritte Generation seines kieferorthopädischen pulsierenden Geräts, AcceleDent® Optima, herausgebracht, mit dem Kieferorthopäden besser vorhersehbare Ergebnisse erzielen können. AcceleDent Optima ist ein von der FDA zugelassenes medizintechnisches Gerät der Klasse II, das, wie in randomisierten klinischen Studien klinisch nachgewiesen, kieferorthopädische Behandlungen um bis zu 50 % beschleunigt und gleichzeitig die Schmerzen während der Behandlung um bis zu 71 % verringert.



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/539353/David_Josza_OrthoAcc el_Technologies.jpg



"OrthoAccel ist ein branchenführender Anbieter von Lösungen für beschleunigte kieferorthopädische Behandlungsmethoden und ich freue mich sehr, die nächste Wachstums- und Innovationsphase des Unternehmens leiten zu dürfen", sagte Josza. "Dies ist eine spannende Etappe in der Evolution von OrthoAccel, und stellt - basierend auf der Rückmeldung von Kieferorthopäden und Patienten, die das neue AcceleDent Optima ausprobiert haben - eine bedeutende Gelegenheit für die künftige Weiterentwicklung dieser erstklassigen Behandlungsmethode dar."



In seiner vorherigen Anstellung diente Josza als Vice President und General Manager bei Zimmer Biomet Dental, einem weltweit führenden Hersteller von Gelenkersatzprodukten und orthopädischen Geräten. Er schloss sich Zimmer im Jahr 2015 an, als das Unternehmen seine Firma, Biomet, Inc., übernahm und Josza die Leitung der komplexen Integration beider Unternehmen übertragen wurde. Zu seinen Errungenschaften gehört die erfolgreiche Umsetzung synergistischer Kosteneinsparungsinitiativen sowie von Cross-Selling-Möglichkeiten, die erheblich zu den Gewinnsteigerungen und dem Unternehmenswachstum beitrugen.



Vor der Übernahme hatte Josza während seiner 14-jährigen Laufbahn bei Biomet 3i, einem weltweiten Anbieter von Implantaten und rekonstruktiven Produkten für den Mundraum, zuletzt die Position des Vice President für Amerika inne. Als Mitglied der Geschäftsleitung war er für die Entwicklung und Bereitstellung des jährlichen Strategieplans des Unternehmens verantwortlich.



Zu seinen weiteren Erfolgen bei Biomet gehörte die Entwicklung und Leitung verschiedener, wichtiger Initiativen zur Förderung des Umsatzwachstums, die dem Unternehmen u. a. zu einer führenden Position auf dem lateinamerikanischen Markt verhalfen. Ein weiterer wichtiger Erfolg war die Kommerzialisierung einer neuen digitalen Produktlinie, mit einem spezialisierten Vertriebsteam und einer Abteilung für technischen Service und Support, wodurch im ersten Jahr allein ein Anstieg des Mehrumsatzes um 2 Mio. $ verzeichnet werden konnte.



Neben seinen Führungsrollen bei Zimmer und Biomet umfasst das breite Erfahrungsspektrum Joszas vorherige Tätigkeiten in den Bereichen Geschäftsentwicklung, strategische Planung und Management bei den Unternehmen Henry Schein, Inc. und Stryker Corporation.



"Wir freuen uns sehr, Herrn Josza bei uns begrüßen zu dürfen, und sind uns bewusst, dass seine umfassende Erfahrung in der zahn- und medizintechnischen Branche in Kombination mit seinen zahlreichen Erfolgen als Stratege und Unternehmensentwickler eine ausgezeichnete Führungsgrundlage für seine Rolle bei OrthoAccel Technologies darstellen", erklärte Brian R. Smith, Vorstandsvorsitzender bei OrthoAccel und Geschäftsführer von S3Ventures.



Dem Branchenführer im Bereich beschleunigter kieferorthopädischer Behandlungsmethoden, OrthoAccel, wurden zahlreiche Awards für geschäftliche Errungenschaften und medizinisches Design zuerkannt, die den Erfolg des Unternehmens bei der Kommerzialisierung seiner patentierten SoftPulse Technology® für klinische Anwendungsbereiche widerspiegeln. AcceleDent wird von Kieferorthopäden, die an den von den Branchenjournalen Orthotown und Journal of Clinical Orthodontics veranstalteten Umfragen teilgenommen haben, als bevorzugte Lösung für die beschleunigte kieferorthopädische Behandlung hervorgehoben.



Weitere Informationen zu OrthoAccel und den innovativen kieferorthopädischen Lösungen des Unternehmens finden Sie unter AcceleDent.com (http://acceledent.com/orthodontists/).



Informationen zu OrthoAccel® Technologies, Inc.



OrthoAccel® Technologies, Inc. ist ein nicht-börsennotiertes Medizintechnik-Unternehmen, das sich der Entwicklung, der Produktion, der Vermarktung und dem Verkauf von innovativen Lösungen zur Verbesserung der Zahn- und kieferorthopädischen Behandlung widmet. Zu den vom Unternehmen entwickelten Innovationen zählt AcceleDent® Optima, ein von der FDA zugelassenes medizintechnisches Gerät der Klasse II, das unter Einsatz der patentierten SoftPulse Technology® erwiesenermaßen den Knochenumbau beschleunigt. Dank sicheren und sanften Vibrationen werden Zahnbewegungen um bis zu 50 % beschleunigt und die mit kiefernorthopädischer Behandlung verbundenen Schmerzen um bis zu 71 % verringert. Gemäß den Berichten führender Kieferorthopäden aus aller Welt sorgt AcceleDent für eine Erhöhung der mechanischen Wirksamkeit von kieferorthopädischen Apparaturen sowie für eine bessere Vorhersehbarkeit klinischer Ergebnisse. OrthoAccel, der Branchenführer im Bereich beschleunigter kieferorthopädischer Behandlungsmethoden, wurde 2016 in die Liste "Technology Fast 500" von Deloitte als eines der in Nordamerika am schnellsten wachsenden Unternehmen aufgenommen. OrthoAccel hat seinen Firmensatz in Houston, Texas, und pflegt über seine EMEA-Niederlassung in Essen, Deutschland, eine weltweite Präsenz. Weitere Informationen darüber, wie OrthoAccel Patienten den Weg zu einem gesunden, schönen Lächeln ebnet, erhalten Sie unter AcceleDent.com (http://www.acceledent.com/).



