Mainz (ots) - Freitag, 28. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Marc Marshall, Sänger



Aufklärung am Welt-Hepatitis-Tag - Wie wird die Krankheit behandelt? Wunderschöne Sommeroasen vor der Tür - Besuch im verwunschenen Naturgarten Würziges Sommergericht: Chiligarnelen - Rezept von Chefkoch Roßmeier



Freitag, 28. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Hochsaison für Heidelbeeren - Ernte in Brandenburg Expedition Deutschland: Pohle - Amerikanische Bisons Küchenträume - Brits asiatische Schweinshaxe



Freitag, 28. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Arnold Schwarzenegger wird 70 - Am Sonntag wird gefeiert Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas Friedrich von Thun bei der Arbeit - Am Set der ZDF-Serie "Schwarzach 23"



Freitag, 28. Juli 2017, 22.55 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié



"aspekte" on tour besucht die Europäischen Kulturhauptstädte 2017: Aarhus in Dänemark und Paphos auf Zypern. Aarhus. Die Zukunft der Stadt: Urbanität als Herausforderung und die Geschichte des Schmelztiegels Stadt Paphos. Insel der Liebe: Aphrodite-Kult und Mythos sowie Insel des Hasses: Teilung und Krise des Landes



