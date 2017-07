Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal von 230 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft (Kern-EPS) des Flugzeugbauers sei deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Howard Rubel in einer Studie vom Donnerstag. Er hob nun seine Schätzungen für 2017 und 2018 an und arbeitete zudem erstmals in sein Bewertungsmodell eine Prognose für das Kern-EPS 2019 ein./ck/la Datum der Analyse: 27.07.2017

