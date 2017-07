Die Zahl der Kleinkinder, die auswärts betreut wird, ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Ein Ende des Runs auf Kitas und Krippen ist nicht in Sicht - den höheren Geburtenzahlen und der Zuwanderung sei Dank.

Der Run auf die Krippen und Kitas der Republik hält an: Am 1. März dieses Jahres wurden rund 763.000 Kinder unter drei Jahren in einer Einrichtung oder von einer Tagesmutter betreut, teilten die Statistiker heute mit. Das waren 41.300 Kinder mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2006 waren es lediglich 287.000, also rund ein Drittel.

Der Run begann, als der Staat am 1. August 2013 einen bundesweiten Rechtsanspruch für Kinder ab dem ersten Geburtstag auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz einräumte. Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen: Denn aktuell besucht erst rund ein Drittel der Null- bis Dreijährigen eine Kita oder wird von einer Tagesmutter betreut. ...

