Kurz vor Vorlage der aktuellen Geschäftszahlen kann Amazon-Gründer Jeff Bezos einen ganz besonderen Rekord verbuchen: Sein Vermögen schwillt auf über 90 Milliarden Dollar an. Er verdrängt eine andere Technikgröße.

Jeff Bezos, der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Online-Händlers Amazon, ist die neue Nummer Eins der Super-Reichen. Dank des rasanten Kursanstiegs seines Unternehmens hat er sein Vermögen auf mehr 90 Milliarden Dollar erhöht.

Das ergibt sich aus der Momentaufnahme an den Börsen. Laut Forbes und Bloomberg lag das Vermögen von Bezos am Mittwoch mit 89 Milliarden Dollar noch eine Milliarde unter dem des Microsoft-Gründers Bill Gates. Aber da die Amazon-Aktie seitdem 15 Dollar zugelegt hat, ist Bezos über Nacht an Gates vorbeigezogen.

Bezos hält 80 Millionen Aktien. Bei so einem Investment machen 15 Dollar Unterschied pro Aktie mal locker 1,2 Milliarden Dollar ...

