Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstagnachmittag mehrheitlich mit Kursaufschlägen notiert. Bis auf die dreißigjährigen Benchmark-Emissionen, welche kaum verändert tendierten, verbuchten die zwei-, fünf- und zehnjährigen Staatsanleihen der Republik Kursgewinne.Nachdem am Vormittag sowohl Stimmungsdaten des GfK in Deutschland als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...