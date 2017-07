FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. Juli:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 07/17 01:30 J: Arbeitslosenzahlen 06/17 01:30 J: Verbraucherpreise 06/17 01:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 19./20.6.17 06:30 F: Essilor International Halbjahreszahlen 06:45 CH: UBS Q2-Zahlen 07:00 CH: Credit Suisse Q2-Zahlen 07:00 D: Nemetschek Q2-Zahlen 07:00 D: Siltronic Q2-Zahlen (endgültig) 07:00 F: Vinci Halbjahreszahlen 07:00 F: BNP Paribas Q2-Zahlen 07:00 F: Safran Halbjahreszahlen 07:00 E: Santander Q2-Zahlen 07:15 D: Grenke Q2-Zahlen 07:15 D: Wacker Chemie Q2-Zahlen 07:15 F: Air France-KLM Q2-Zahlen 07:20 F: Air Liquide Halbjahreszahlen 07:20 E: BBVA Q2-Zahlen 07:30 F: Renault Halbjahreszahlen 07:30 F: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 07:30 D: Linde Q2-Zahlen (14.00 h Call) 08:00 CDN: Bombardier Q2-Zahlen 08:00 D: MTU Q2-Zahlen (9.30 h Call) 08:00 D: Washtec Halbjahreszahlen 08:00 D: MAN Halbjahreszahlen 08:00 D: Audi Halbjahreszahlen 08:00 GB: International Airlines Group (IAG) Q2-Zahlen 08:00 GB: BT Group Q1-Zahlen 08:00 GB: Barclays Halbjahreszahlen 08:30 F: Engie Halbjahreszahlen 08:45 F: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig) 08:45 F: Konsumausgaben 06/17 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 07/17 09:00 A: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: BIP Q2/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig) 10:00 D: Verbraucherpreise Hessen, Brandenburg, Bayern 07/17 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 07/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 07/17 (endgültig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/17 12:00 P: Industrieproduktion 06/17 12:30 RU: Zentralbank Zinsentscheid 12:45 USA: Merck & Co Q2-Zahlen 14:00 D: Verbraucherpreise 07/17 (vorläufig) 14:00 USA: ExxonMobil Exxon Q2-Zahlen 14:30 USA: Chevron Q2-Zahlen 14:30 USA: BIP Q2/17 (vorläufig) 14:30 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (endgültig) 19:20 USA: Fed-Chef von Minneapolis, Neel Kashkari, hält Rede in Minnesota TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: SHW Halbjahreszahlen E: CaixaBank Halbjahreszahlen E: ACS Halbjahreszahlen F: EdF Q2-Zahlen I: Eni Q2-Zahlen I: Banca Montei dei Paschi di Siena Halbjahreszahlen IRL: Bank of Ireland Halbjahreszahlen KR: LG Electronics NL: Wolters Kluwer Halbjahreszahlen NL: Euronext Q2-Zahlen S: Scania Q2-Zahlen USA: American Airlines Group Q2-Zahlen USA: Goodyear Q2-Zahlen EU: S&P Ratingergebnis Slowakei EU: Moody's Ratingergebnis Zypern EU: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Entscheidung über Klage Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Baden-Württemberg um den Luftreinhalteplan für Stuttgart Die DUH will Fahrverbote für Dieselautos erreichen. Das Land baut auf eine "Nachrüst-Lösung", um Fahrverbote zu verhindern.

