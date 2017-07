FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Euro sowie überwiegend schwache Quartalsbilanzen haben die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ausgebremst. Der Dax büßte belastet von hohen Kursverlusten der Aktien der Deutschen Bank , der Deutschen Börse und von Bayer 0,76 Prozent auf 12 212,04 Punkte ein. Von seinem Rekordhoch bei 12 951 Punkten vor gut fünf Wochen ist das Barometer mittlerweile mehr als 700 Punkte entfernt.

Marktexperte Andreas Lipkow vom Kreditinstitut Comdirect sprach von störenden Einflüssen durch überwiegend enttäuschende Geschäftsberichte aus Deutschland. Zudem verwies auch er auf den weiterhin teuren Euro , auch wenn dieser im Tagesverlauf schrittweise von seinem am frühen Morgen bei 1,1776 US-Dollar erreichten höchsten Stand seit Januar 2015 etwas zurückkam. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen deutscher Unternehmen außerhalb der Eurozone verringern.

Die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar sehen den Dax zudem als charttechnisch angeschlagen an. Mit dem nächsten Schwung nach unten könnte auch der langfristige Aufwärtstrend bei rund 12 225 Punkte endgültig fallen, was den Weg in Richtung 11 820 Punkte frei machen könnte.

Der MDax beendete den Donnerstag mit minus 0,27 Prozent auf 24 860,66 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax hingegen legte um 0,22 Prozent auf 2283,41 Zähler zu./ck/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

