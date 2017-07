STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Porsche hat den Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung beim Geländewagen Cayenne nach eigenen Angaben selbst dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gemeldet. "Porsche hat bei internen Untersuchungen Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungs-Software festgestellt und diese aktiv dem KBA dargelegt", teilte die VW -Tochter am Donnerstag in Stuttgart mit. Mit der Behörde sei eine Korrektur durch ein Software-Update vereinbart worden.

Zuvor hatte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mitgeteilt, dass Tests eine unzulässige Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung im Cayenne 3 Liter TDI mit Audi -Motor ans Licht gebracht hätten. Porsche müsse daher insgesamt 22 000 Autos dieses Typs zurückrufen. Zudem verhängte Dobrindt ein Zulassungsverbot für dieses Fahrzeug./ols/eni/DP/she

