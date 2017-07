Stuttgart (ots) -



Stuttgart. Im SWR-Sommerinterview heute wehrt sich Jörg Meuthen, Fraktionsvorsitzender der AfD und Bundessprecher seiner Partei, gegen Vorwürfe, er habe die Vorfälle bei der Schorndorfer Woche skandalisiert und für seine Zwecke missbraucht. Gegenüber "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber betonte er: "Ich habe gesagt, da sind Vorkommnisse gewesen, die es in dieser Form bis dato auf der Schorndorfer Woche nicht gegeben hat. Und das war so. Ich meine, da gab es Fehlmeldungen, die haben wir aber auch nicht aufgegriffen. Von mir haben Sie nicht gehört, da haben 1000 Ausländer randaliert oder so was." Das ausführliche Interview mit Jörg Meuthen ist heute Abend in den Nachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Das Gespräch führte "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber und wurde heute Vormittag aufgezeichnet.



Alle Sommerinterviews in "SWR Aktuell Baden-Württemberg", 19.30 Uhr, SWR Fernsehen:



Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) Mittwoch, 19. Juli 2017 Jörg Meuthen (AfD) Donnerstag, 27. Juli 2017 Hans-Ulrich Rülke (FDP) Mittwoch, 2. August 2017 Bernd Riexinger (Die Linke) Dienstag, 8. August 2017 Leni Breymaier (SPD) Mittwoch, 9. August 2017 Thomas Strobl (CDU) Freitag, 18. August 2017



Die Sommerinterviews können nach der Ausstrahlung auf www.SWR.de/SWRaktuell/bw abgerufen werden.



