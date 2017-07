ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag trotz enttäuschender Geschäftszahlen von Nestle etwas fester geschlossen. Er entzog sich damit der in Europa ansonsten vorherrschenden leichten Abwärtstendenz, belastet vor allem vom deutlich anziehenden Euro. Nicht nur gegenüber dem Dollar legte der Euro weiter zu, sondern auch gegenüber dem Franken. Dadurch verbessern sich die Exportaussichten eidgenössischer Unternehmen, was sich unter anderem in Kursgewinnen bei Swatch und Richemont niederschlug.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.018 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schlossen nur SGS. Umgesetzt wurden 46,23 (zuvor: 43,66) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten standen die Schwergewichte Roche und Nestle nach Vorlage ihrer Quartalszahlen im Fokus. Nestle enttäuschte die Anleger, was der Markt mit einem Kursminus von 1,0 Prozent quittierte. Der Nahrungsmittel- und Getränkekonzern verzeichnete zwar einen Gewinnsprung, die Umsatzentwicklung war aber mau.

Wie schwierig das Umfeld derzeit ist, spiegelte das organische Wachstum wider. Ohne An- und Zukäufe sowie Wechselkursänderungen stieg der Umsatz nur um 2,3 Prozent. Analysten hatten mit 2,7 Prozent mehr erwartet. Insgesamt sank der Umsatz auf 43 Milliarden von 43,2 Milliarden Franken.

Die Ergebnisse von Roche kamen besser an. Neue Produkte haben dem Pharmakonzern Roche im ersten Halbjahr 2017 zu mehr Umsatz und Gewinn verholfen. Das Unternehmen hob deswegen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Die Analysten von CFRA erhöhten in Reaktion darauf ihre Einstufung von "Hold" auf "Buy" bei einem Kursziel von 270 Franken. Roche gewannen 0,2 Prozent auf 242,90 Franken.

Auch das Spezialitätenchemieunternehmen Sika wusste mit seinen Geschäftsergebnissen zu gefallen und bestätigte zudem die Jahresziele eines Umsatzwachstums von 6 bis 8 Prozent bei einer überproportionalen Gewinnsteigerung. Sika zogen um 1,4 Prozent an.

July 27, 2017

