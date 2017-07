Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Donnerstag hat eine Flut an Quartalszahlen den Aktienmarkt erreicht. Mit Blick auf den DAX überwogen eindeutig die negativen Überraschungen. Die Aktien der fünf enttäuschenden Unternehmen fanden sich auf der Liste der größten Verlierer wieder. Auch aus der zweiten und dritten Reihe gab es eine Unmenge an Geschäftszahlen. Zudem belastete der feste Euro, der Dollar neigte in Folge der taubenhaften Aussagen von Fed-Chefin Janet Yellen am Vortag zur Schwäche. Am Ende summierte sich das Minus im DAX auf 0,8 Prozent auf 12.212 Punkte.

Deutsche Börse sieht Jahresziel schwinden

Nach schwachen Geschäftszahlen ging es für Deutschen Börse um 3,8 Prozent nach unten. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis verfehlten im zweiten Quartal die Erwartungen. Erschwerend hinzu kam, dass die Eschborner selbst das Erreichen des unteren Randes der geplanten Ergebnisspanne in Frage stellten.

Die Deutsche Bank (minus 6,5 Prozent) verbuchte im zweiten Quartal einen deutlichen Ertragsrückgang. Ihre Kunden hielten sich an den Finanzmärkten zurück. Diese Entwicklung wurde an der Börse dahingehend gewertet, dass die Bank Marktanteile verliert. Der Gewinn fiel dank einer geringeren Risikovorsorge und niedrigeren Kosten höher aus als im Vorjahreszeitraum.

Bayer (minus 3 Prozent) hat im zweiten Quartal unter Einbußen bei Crop Science und Schwächen im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten gelitten und musste massive Abschreibungen im brasilianischen Pflanzenschutzgeschäft vornehmen. Nach einem deutlichen Gewinnwachstum im zweiten Quartal hat BASF die Jahresprognose nach oben genommen. Mit gewisser Sorge blickte Vorstandschef Kurt Bock allerdings auf die geplanten US-Sanktionen gegen Russland. Anleger teilten die Sorgen, die Aktie verlor 2 Prozent.

VW operativ gut - doch Investoren verlieren Vertrauen

VW reagierten mit Abschlägen von 2,4 Prozent auf die Geschäftszahlen. Nur für sich genommen seien die Zahlen sehr positiv, hieß es im Handel. Allerdings werde die Aktie überschattet von den jüngsten Kartellvorwürfen. Allein Allianz (plus 1,4 Prozent) konnte mit dem Zahlenwerk die Anleger überzeugen. Leoni (plus 3,6 Prozent) überraschte auf der Ertragsseite, Dialog Semiconductor (minus 5,2 Prozent) konnte die hohen Erwartung der Anleger nicht erfüllen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 102,8 (Vortag: 81,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,20 (Vortag: 3,43) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.212,04 -0,76% +6,37% DAX-Future 12.200,50 -0,76% +6,62% XDAX 12.207,72 -0,45% +6,64% MDAX 24.860,66 -0,27% +12,04% TecDAX 2.283,41 +0,22% +26,04% SDAX 11.217,74 +0,72% +17,84% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,14% +18 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.