Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Donnerstagshandel im Plus beendet. Nachdem der SMI noch leicht tiefer eröffnet hatte, ging es bis zum Nachmittag deutlich über die Marke von 9'000-Punkten hinaus. Bis zum Handelsschluss gingen die Kursgewinne dann wieder etwas zurück. Der Tag stand ganz im Bann der Berichtssaison, die weltweit rasant weitergeht. Hierzulande war der Donnerstag der Höhepunkt der Woche mit gleich vier Rapporten von Blue-Chips-Unternehmen. Während Nestlé bremste, lieferte Roche etwas Unterstützung.

"Die Risikofreude hält an", hiess es in einem Marktkommentar. Überwiegend starke Unternehmenszahlen auch in den USA halte die Rekordjagd an der Wall Street auf Trab. Zudem drehte die US-Notenbank nach ihrer zweitägigen Sitzung am Vorabend wie erwartet nicht an der Zinsschraube. Nach den Fed-Aussagen stieg der Euro bis auf den höchsten Stand seit Januar 2015. Zum Franken stieg der Euro deutlich über 1,12 CHF - ein Niveau, welches seit der Aufgabe des Mindestkursregimes der SNB im Januar 2015 nicht mehr gesehen wurde.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,31% höher bei 9'017,79 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,52% auf 1'440,78 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31% auf 10'262,63 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 23 im Plus, sechs im Minus und SGS unverändert.

Schwergewicht ...

