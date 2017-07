MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat dank guter Umsätze in allen Regionen im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient als zuletzt. Der Überschuss sei um knapp 26 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mit. Der operative Gewinn legte um 8,6 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro zu.

Robuste Umsätze, Kostensenkungen und ein Rückgang von Verlusten auf Vermögenswerte seien die Hauptgründe für die positive Entwicklung, hieß es vom Unternehmen. Ihr Geschäft konnte die Bank in allen Regionen ausweiten - besonders stark in Mexiko und Spanien./tos/he

ISIN DE0005140008 ES0113900J37 ES0113211835

AXC0286 2017-07-27/18:38