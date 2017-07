Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es am Donnerstag erneut zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden dabei mindestens 41 Menschen verletzt.

Am Nachmittag waren erstmals seit zwei Wochen Tausende Muslime zum Gebet auf das Gelände gekommen. Zuvor waren Sicherheitsvorrichtungen an den Zugängen wieder abgebaut worden. Israel hatte nach einem tödlichen Anschlag auf israelische Sicherheitskräfte die Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg verschärft.