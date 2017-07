DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.49 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.493,14 +0,06% +6,16% Stoxx50 3.124,13 -0,27% +3,77% DAX 12.212,04 -0,76% +6,37% FTSE 7.440,63 -0,16% +4,17% CAC 5.186,95 -0,06% +6,68% DJIA 21.759,52 +0,22% +10,10% S&P-500 2.478,89 +0,04% +10,72% Nasdaq-Comp. 6.423,50 +0,01% +19,33% Nasdaq-100 5.957,64 +0,12% +22,49% Nikkei-225 20.079,64 +0,15% +5,05% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,24% +28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,03 48,75 +0,6% 0,28 -14,0% Brent/ICE 51,51 50,97 +1,1% 0,54 -12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,36 1.261,10 -0,2% -2,75 +9,3% Silber (Spot) 16,62 16,64 -0,2% -0,03 +4,3% Platin (Spot) 926,65 931,50 -0,5% -4,85 +2,6% Kupfer-Future 2,88 2,87 +0,1% +0,00 +14,0%

FINANZMARKT USA

Dow-Jones & Co eilen weiter von Rekord zu Rekord. Auch am Donnerstag treiben vor allem positive Geschäftsausweise die Kurse an. Der Nasdaq-Composite legt am stärksten zu. Hier kommt Rückenwind von der Facebook-Aktie, die um 5 Prozent zulegt nach guten Geschäftszahlen und so teuer ist wie nie zuvor. Außerdem ziehen Amazon vor dem Quartalsbericht nach Handelsende um über 2 Prozent an. Ein positiver Impuls kommt aber auch von guten Konjunkturzahlen. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter ist im Juni deutlich stärker ausgefallen als vorhergesagt. Auch der Chicago Fed National Activity Index verbesserte sich. Procter & Gamble ziehen um 0,7 Prozent an. Der Konsumgüterkonzern hat besser abgeschnitten als erwartet. Verizon hat einen optimistischen Ausblick abgeliefert und überzeugt bei der Gewinnung von Neukunden. Die Papiere legen um 7,1 Prozent zu. UPS hat dank der lebhaften Geschäfte durch Internetbestellungen besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie sinkt dennoch um 2,2 Prozent, weil der Ausblick auf das laufende dritte Quartal etwas verhalten klingt. Twitter rauschen um 13 Prozent in die Tiefe. Das Unternehmen scheiterte bei dem Versuch, seine Nutzerbasis zu erweitern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Allein aus dem DAX legten seit dem Vorabend sechs Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor - fünf Aktien kamen in der Folge teils deutlich unter Druck. Aus Europa lieferten die Unternehmen ein ausgewogeneres Bild über die wirtschaftliche Entwicklung. Der Euro, der in Reaktion auf taubenhaft ausgefallene Kommentare der US-Notenbank zunächst deutlich zugelegt hatte, gab die Gewinne im Tagesverlauf nahezu wieder ab. Die Fed ließ ihre Geldpolitik zwar wie erwartet unverändert und änderte auch an seinem Ausblick auf die Entwicklung der Leitzinsen nichts. Allerdings wurde an den Finanzmärkten eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr weiter ausgepreist. Mit Blick auf die Normalisierung der Fed-Bilanz hieß es, diese solle relativ bald beginnen. Für die meisten Beobachter hieß das September. Nach schwachen Geschäftszahlen ging es für die Titel der Deutschen Börse um 3,8 Prozent nach unten. Händler sprachen von einer Gewinnwarnung "leicht". Die Deutsche Bank (minus 6,5 Prozent) verbuchte einen deutlichen Ertragsrückgang. Bayer hat unter Einbußen bei Crop Science und Schwächen im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten gelitten und musste massive Abschreibungen in Brasilien vornehmen. Der Konzern strich in Folge seine Jahresprognose zusammen, die Aktie reagierte mit einem Minus von 3 Prozent. Nach einem guten ersten Halbjahr hat BASF die Jahresprognose zwar nach oben genommen. Mit gewisser Sorge blickte Vorstandschef Kurt Bock allerdings auf die geplanten US-Sanktionen gegen Russland. Anleger teilten die Sorgen, die Aktie verlor 2 Prozent. Astrazeneca brachen um 15,4 Prozent ein. Hintergrund waren enttäuschende Studienergebnisse. Roche sprangen nach Zahlenausweis um 0,9 Prozent nach oben. Stützend wirkten besser als erwartet ausgefallene Umsätze und höhere Gewinnkennziffern. Als "ausgezeichnet" wurden die Geschäftszahlen der Allianz im Handel aufgenommen. Allianz gewannen 1,4 Prozent. VW schlossen 2,4 Prozent im Minus. Nur für sich genommen seien die Zahlen sehr positiv, hieß es, Allerdings werde die Aktie weiter überschattet von den jüngsten Kartellvorwürfen. Deutlich besser fielen die Geschäftszahlen von AB Inbev (plus 5,4 Prozent) aus. Nestle verloren nach Quartalszahlen dagegen 1,0 Prozent. Anleger störten sich unter anderem am organischen Umsatzwachstum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.15 Uhr Mi, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1667 -0,66% 1,1745 1,1636 +10,9% EUR/JPY 130,00 -0,34% 130,45 130,38 +5,7% EUR/CHF 1,1256 +0,80% 1,1166 1,1147 +5,1% EUR/GBP 0,8925 -0,12% 0,8936 1,1221 +4,7% USD/JPY 111,44 +0,33% 111,07 112,04 -4,7% GBP/USD 1,3072 -0,54% 1,3142 1,3058 +5,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Unterstützung kam von den US-Aktienmärkten, die am Vortag kleine Kursgewinne verzeichneten und dabei auf neue Rekordhochs stiegen. Die Fed hatte ihren geldpolitischen Kurs zwar bestätigt, allerdings kündigte sie an, mit der Normalisierung ihrer Bilanz "relativ bald" zu beginnen. Bisher war dieser Schritt für das laufende Jahr in Aussicht gestellt worden. Ansonsten enthielt der Begleitkommentar zum Zinsentscheid nach Aussage eines Beobachters eher "taubehafte" Details, die US-Dollar und Anleiherenditen etwas sinken ließen. Zusätzlichen Auftrieb erhält der "Aussie" von Daten zu den Gewinnen der chinesischen Industrie, die im Juni verglichen mit dem Vorjahr deutlich zugelegt hatten. Trotz der positiven Daten zeigte sich die Börse in Schanghai gegen den regionalen Trend lange Zeit im Minus. Gebremst wurde der chinesische Markt von Abgaben in Aktien von Elektrogeräteherstellern, aber auch in Versicherungswerten und Aktien der Buntmetallbranche. Samsung schlossen 0,1 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen für einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. Das Unternehmen habe den Markt schon vor Wochen auf die guten Zahlen vorbereitet, erklärten Händler die verhaltene Reaktion. Besser kamen die Geschäftszahlen von Nintendo an, deren Aktie um 7,6 Prozent nach oben sprang. Ein positiver Ausblick gab der Aktie des chinesischen Ölkonzerns Petrochina Auftrieb. Sie stieg um rund 1 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung vermeldet hatte. Im Singapur brachen Noble um über 30 Prozent ein. Das finanziell angeschlagene Unternehmen versilbert einen weiteren Geschäftsbereich. Überdies sammelt Noble Offerten für das Geschäft mit Ölen. Anleger befürchteten, dass als Folge der Veräußerungen nicht mehr viel vom Unternehmen übrig bleibt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas verkauft Eishockeymarke an kanadischen Investor

Adidas hat wie angekündigt die Eishockeymarke CCM verkauft, um sich künftig auf den weiteren Ausbau des Bekleidungs- und Schuhgeschäfts zu konzentrieren. Neuer Eigentümer der Marke ist Birch Hill Equity Partners aus Kanada, die 110 Millionen US-Dollar als Kaufpreis zahlt. Der Großteil des Preises fließt in bar, die restliche Zahlung erfolgt in Form einer gesicherten Schuldverschreibung, wie der DAX-Konzern mitteilte.

BASF und Uniper setzen auf Bundesregierung bei US-Gassanktionen

Die beiden an der Finanzierung der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten deutschen Unternehmen, BASF und Uniper, hoffen darauf, dass die Bundesregierung und die EU bei den drohenden Gassanktionen der USA das Schlimmste noch abwendet. "Es ist Aufgabe der Politik, darauf zu reagieren", sagte BASF-Chef Kurt Bock während einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Halbjahreszahlen.

Bisher kein Verfahren gegen BMW wegen Kartellvorwürfen

Angesichts der Kartellvorwürfe arbeitet BMW weiter an der Aufarbeitung des Sachverhaltes. Bisher sei dem Unternehmen kein förmliches Ermittlungsverfahren der EU-Kommission hinsichtlich des Verdachts wettbewerbswidriger Absprachen bekannt. BMW bewerte die Situation und habe umgehend mit der Aufklärung begonnen, teilte der Autokonzern mit. Darüberhinaus gab es keine weiteren Informationen.

Frühere Deutsche-Bank-Vorstände verzichten auf Boni

Die Deutsche Bank bittet frühere Manager wegen Verfehlungen aus der Vergangenheit zur Kasse. Wie das Institut mitteilte, haben elf Vorstandsmitglieder, die während der Finanzkrise und danach im Amt waren, freiwillig auf einen großen Teil ihrer noch nicht ausbezahlten Vergütung verzichtet. Nach einer Vereinbarung mit dem Aufsichtsrat haben sie sich einverstanden erklärt, dass von knapp 70 Millionen Euro, die ihnen die Bank noch schuldet, lediglich 31,4 Millionen Euro ausbezahlt werden.

Deutsche Börse hofft auf Anziehen der Volatilität im 2. Halbjahr

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 12:51 ET (16:51 GMT)

Die Deutsche Börse hält ein Erreichen des Ergebnisziels im laufenden Jahr weiter für möglich. Wie Finanzvorstand Gregor Pottmeyer im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten am Donnerstagnachmittag erläuterte, ist dafür allerdings ein Anstieg der Volatilität an den Märkten Voraussetzung. Mit dem im April angekündigten Aktienrückkaufprogramm soll derweil vor Ende September begonnen werden.

Unzulässige Abschalteinrichtung bei Porsche-Autos entdeckt

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat auch bei Porsche-Autos illegale Abschalteinrichtungen entdeckt. Zudem besteht ein ähnlicher Verdacht für Autos vom Typ VW Touareg. Das gab Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bekannt. Porsche bestätigte dies.

Bastei Lübbe streicht Dividende - Verlust ausgeweitet

Der Verlag Bastei Lübbe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen höheren Verlust verzeichnet und die Dividende gestrichen. Für das neue Jahr äußerte sich das Unternehmen aber unverändert positiv.

Hongkonger Konzern übernimmt Ista für 4,5 Milliarden Euro

Der Finanzinvestor CVC hat einen Käufer für den Essener Ablesekonzern Ista gefunden. Die Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd des Milliardärs Li Ka-shing aus Hongkong werde die Ista International GmbH übernehmen, teilte die Beteiligungsgesellschaft mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Darüber sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein Ista-Sprecher.

Leoni erhöht Gewinnprognose nach starkem Halbjahr

Beflügelt von einer starken Nachfrage hat der Automobilzulieferer Leoni im ersten Halbjahr besser abgeschnitten als erwartet und daher die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht. Auch die bisherige Umsatzschätzung könnte übertroffen werden, stellte das im MDAX notierte Unternehmen in Aussicht. Der Umsatz ist den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge in den sechs Monaten um rund 9 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro gestiegen.

Maserati-Boom schiebt Fiat Chrysler an

Gute Geschäfte mit Sportwagen haben die Flaute am nordamerikanischen Automobilmarkt mehr als wettgemacht und Fiat Chrysler Automobiles im zweiten Quartal zu einem Gewinnsprung von 15 Prozent verholfen. Das um Einmalposten bereinigte operative Ergebnis stieg auf 1,87 Milliarden von 1,63 Milliarden Euro. Der Umsatz stagnierte bei 27,93 Milliarden Euro.

Glencore kauft 49 Prozent an australischer Kohlemine

Der Rohstoffkonzern Glencore kommt über Umwege doch noch zu einem Anteil an der begehrten australischen Kohlemine Hunter Valley Operations. Glencore kauft den neuen chinesischen Eigentümern einen Anteil von 49 Prozent ab. Vorbesitzer Rio Tinto hatte Glencore die Übernahme der Mine zuletzt verwehrt.

Orange gewinnt an Fahrt und legt stärker als erwartet zu

Beim französischen Telekommunikationskonzern Orange hat sich das Geschäft im zweiten Quartal dank der Erholung in Afrika sowie im Nahen Osten belebt. Zudem entwickelte es sich in Spanien weiter stark, und erstmals seit 2009 wuchs es auch auf dem Heimatmarkt.

Procter & Gamble schneidet im 4Q besser ab als erwartet

Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat im vierten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Nettogewinn kletterte auf 2,22 Milliarden US-Dollar bzw 82 Cent je Aktie von 1,95 Milliarden Dollar oder 69 Cent je Aktie vor einem Jahr. Bereinigt um Sonderposten verdiente Procter & Gamble 85 Cent je Aktie und damit mehr, als Analysten mit im Mittel 78 Cent prognostiziert hatten.

Frankreich verstaatlicht vorübergehend Schiffsbauer STX France

Frankreich verstaatlicht im Streit mit Italien vorübergehend den Schiffsbauer STX France. Es gehe um den Schutz von Frankreichs "strategischen Interessen", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag in Paris. Die Verstaatlichung der Werft im westfranzösischen Saint-Nazaire koste den Staat rund 80 Millionen Euro. Nun sollen die Verhandlungen mit Italien um die Zukunft von STX France neu aufgenommen werden.

Huawei steigert Smartphone-Umsatz und -Absatz kräftig

Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei erfreut sich unter den Smartphone-Kunden weiter großer Beliebtheit. Huawei hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 73 Millionen Smartphones ausgeliefert, 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Darunter waren mehr Premium-Geräte. Die Nachfrage sei vor allem in Europa und China groß gewesen.

Potash profitiert von besseren Rahmenbedingungen

Der kanadische Düngemittelhersteller Potash hat im zweiten Quartal von einer soliden Nachfrage nach Kali profitiert. Der K+S-Konkurrent, der die geplante Fusion mit Agrium noch im dritten Quartal abschließen will, steigerte Umsatz und Gewinn.

Starbucks kauft Partner aus Joint Venture in China heraus

Die Kaffeehauskette Starbucks will ihre Präsenz in Asien ausbauen. Deshalb kauft der Konzern seine Partner aus dem Joint Venture East China für 1,3 Milliarden Dollar in bar heraus. Es ist die bislang größte Transaktion für das US-Unternehmen.

Twitter verzeichnet kein Nutzerwachstum - erneut Verlust

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat im zweiten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben und quasi keine neuen Nutzer gewinnen können. Zudem sank auch der Umsatz das zweite Quartal in Folge. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel in den USA über 10 Prozent an Wert.

UPS setzt dank Internethandel mehr um - Gewinnerwartung übertroffen

United Parcel Service (UPS) hat dank der lebhaften Geschäfte durch Internetbestellungen im zweiten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Aktie reagiert darauf im vorbörslichen Handel in den USA mit einem Plus von 1,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2017 12:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.