Mannheimer Morgen über Spähsoftware am Arbeitsplatz Überschrift: Massiver Eingriff Zwischen zwei Konferenzen den Urlaubsflug buchen. In der Mittagspause Emails an Freunde schreiben, auf Ebay den Stand der Auktion checken. Kein Chef sieht es gern, wenn Mitarbeiter ihre Privatangelegenheiten während der Bürozeit erledigen. Schließlich geht so teuer bezahlte Arbeitskraft verloren. Doch das ist noch lange kein Grund für eine Totalüberwachung. Die Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt haben dies mit ihrem Urteil bekräftigt. Die Digitalisierung beschleunigt Arbeitsabläufe, sie erleichtert in vielen Fällen den Joballtag. Doch die neuen Technologien ermöglichen es den Chefs auch, ihre Untergebenen auf vielfältigste Art und Weise auszuspähen. Für die Justiz mag es eine Rolle spielen, ob die Führungsetage den Mitarbeitern verschwiegen hat, dass sie über jeden Anschlag auf der Tastatur Bescheid weiß. Oder ob auf die Überwachung hingewiesen wird. Im Grundsatz zeigt der Fall deutlich, welches Misstrauen manche Chefs ihrer Belegschaft entgegenbringen. Dieses Misstrauen geht so weit, dass massiv in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Das darf nicht sein - zum Schutz der Mitarbeiter. Viel mehr liegt es an der Führungsebene, das Gespräch mit der Belegschaft zu suchen, wenn die Arbeit nicht zur Zufriedenheit erledigt wird. Denn nur so kann auch Ursachenforschung betrieben werden. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist wegweisend. Und wird künftig vermutlich häufiger herangezogen werden. In Zeiten der Digitalisierung wird dieser Keylogger-Fall nicht der letzte gewesen sein.

July 27, 2017 13:06 ET (17:06 GMT)