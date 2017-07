Das Analysehaus S&P Global hat Sky PLC nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und mit Blick auf den jüngsten Kursrückgang von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel bleibt bei 1075 Pence, also genau dem Preis, den der US-Medienkonzern 21st Century Fox für die Komplettübernahme von Sky bietet. Der Medienkonzern habe wie erwartet abgeschnitten, und im neuen Geschäftsjahr sollten die Gewinne dank einer Margen-Normalisierung steigen, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Donnerstag. Sie geht zudem von einer erfolgreichen Übernahme durch 21st Century Fox aus. Der vom Medienmogul Rupert Murdoch dominierte Konzern hält bereits 39 Prozent an Sky und will den Rest für insgesamt 11,2 Milliarden Pfund übernehmen. Da einige Investoren wegen der bestehenden politischen und regulatorischen Risiken am Erfolg der Offerte zweifeln, liegt der aktuelle Sky-Kurs mit 9,65 Pfund rund 10 Prozent unter dem Angebotspreis von 10,75 Pfund. 21st Century Fox will den Zukauf im laufenden Jahr unter Dach und Fach bringen./gl/zb Datum der Analyse: 27.07.2017

