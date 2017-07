David Beckham setzt in Sachen Körperpflege zunehmend auf seine Geschlechtsgenossen: "Inzwischen achten mehr Männer auf sich, auf ihre Haut, ihren Look, ihre Ernährung", sagte der 42-Jährige der "Gala"(Ausgabe 31/2017). "Da hat sich in den letzten zehn Jahren viel verändert."

Er beobachte jedoch regionale Unterschiede, so der Ex-Fußballprofi, der in England, Spanien, Frankreich und den USA spielte. "Ich weiß, dass Spanier da sehr viel aufmerksamer sind. Das hängt natürlich mit dem Klima zusammen." Er selbst brauche weder morgens noch abends viel Zeit im Bad, versichert Beckham: "Es sind weniger als zehn Minuten."