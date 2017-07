KORNTAL-MÜNCHINGEN (dpa-AFX) - Im bundesweit ersten Abschluss der laufenden Tarifrunde bekommen die Beschäftigten des Einzelhandels in Baden-Württemberg mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaft einigten sich am Donnerstagabend in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) auf eine Erhöhung in zwei Stufen bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 24 Monaten. Rückwirkend zum 1. Juni sollen die Beschäftigten 2,3 Prozent mehr Geld bekommen, zum 1. April 2018 dann weitere 2,0 Prozent, wie beide Seiten mitteilten. Außerdem wurde eine Einmalzahlung von 50 Euro ausgehandelt. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

In der Branche arbeiten in Baden-Württemberg rund 490 000 Menschen, in ganz Deutschland sind es etwa drei Millionen. Die Einigung ist zumindest eine Orientierung für die Löhne und Gehälter in den anderen Tarifbezirken. Verhandelt wird für jeden Tarifbezirk einzeln./eni/DP/he

AXC0315 2017-07-27/21:13