NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen seinem Höhenflug Tribut gezollt. Dem Anstieg bis auf den höchsten Stand seit Januar 2015 bei 1,1777 US-Dollar folgte rasch ein deutlicher Rückschlag. Im New Yorker Handel sank die Gemeinschaftswährung auf 1,1679 Dollar. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs noch auf 1,1694 (Mittwoch: 1,1644) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8551 (0,8588) Euro gekostet.

Devisenexperten sahen eine Gegenbewegung, nachdem davor die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend für einen fortgesetzten Höhenflug des Eurokurses gesorgt hatten. Die amerikanischen Währungshüter hatten auf ihrem Weg einer strafferen Geldpolitik vorerst eine Pause eingelegt und den Leitzins nicht weiter angehoben. Außerdem gab die Fed in ihrer Stellungnahme keine konkreten Hinweise zum genauen zeitlichen Ablauf künftiger Straffungen./tos/gl/he

