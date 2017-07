Halle (ots) - Digitalisierung bedeutet eben nicht nur, dass Chipkarten Eingangstüren öffnen, Dokumente per Mail verschickt werden und Computerprogramme die weltweite Kommunikation beschleunigen. Digitalisierung bedeutet auch ein Umdenken in den Arbeitsabläufen und Strukturen. Die technische Entwicklung ist so rasant und wird nach Expertenmeinung noch an Tempo gewinnen, so dass Teamarbeit immer wichtiger wird. Schwarm-Intelligenz statt Herrschaftswissen, Gruppen-Dynamik statt einsame Entscheidungen. Flache Hierarchien setzen vor allem Vertrauen voraus. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen neue Verbindlichkeiten in einer entfesselten Arbeitswelt finden. Die zwanghafte Kontrolle der Mitarbeiter passt nicht dazu.



