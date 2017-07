S&P Global hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Strong Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 169 Euro belassen. Der Autobauer habe im ersten Halbjahr den Gewinn je Aktie (EPS) fast verdoppelt und die Aktie erscheine attraktiv bewertet, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Donnerstag./gl

S&P Global hebt BASF auf 'Hold' - Ziel 82 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat BASF nach Zahlen für das zweite Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 82 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und das Chance-Risiko-Profil der Aktie erscheine nun ausgewogen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag.

Independent Research hebt Klöckner & Co auf 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 10,20 Euro belassen. Der Stahlhändler sei zwar beim Ergebnis hinter seiner Prognose zurückgeblieben, sei schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe Klöckner den Ausblick für 2017 optimistischer formuliert. Zudem sah Diermeier nach dem jüngsten Kursrückgang nun ein moderates Aufwärtspotenzial.

Hauck & Aufhäuser hebt Washtec auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Washtec-Aktie nach einem Treffen mit dem Management von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 75 Euro angehoben. Der Hersteller von Autowaschanlagen zeichne sich durch ein krisenfestes Geschäftsmodell und langfristig gute Wachstumsperspektiven aus, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sei die Aktie nach der jüngsten Kurskonsolidierung attraktiv bewertet.

S&P Global hebt Ziel für Allianz SE auf 185 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Allianz SE nach Eckdaten für das zweite Quartal von 180 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Der Versicherer dürfte wie angestrebt beim operativen Ergebnis im laufenden Jahr das obere Ende der Zielspanne erreichen.

S&P Global senkt Ziel für Bayer auf 120 Euro - 'Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern habe im zweiten Quartal die Schätzungen verfehlt und zudem den Ausblick gesenkt, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Für die mittelfristigen Geschäftsaussichten bleibe er aber optimistisch.

S&P Global senkt Ziel für Deutsche Bank auf 17 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz der im Jahresvergleich deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung habe das Geldhaus die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag.

SocGen hebt Ziel für Fraport auf 100 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Fraport von 77 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Frankfurter Flughafenbetreiber erneut überarbeitet, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Donnerstag. Er rechne damit, dass die Ziele von Fraport beträchtlich hochgesetzt werden könnten. Kuhn erwartet eine bessere Wachstumsdynamik und hob auch seine Prognosen für das Ergebniswachstum je Aktie (EPS) der nächsten zwei Jahre an.

Morgan Stanley senkt Ziel für Gea Group - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien des Maschinenbauers Gea Group von 45 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Lucie Carrier passte in einer Studie vom Donnerstag ihre Schätzungen an.

RBC Capital senkt Ziel für Dialog auf 50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Zahlen von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Kursziel habe er vor allem wegen des zum US-Dollar deutlich gestiegenen Euro gesenkt, schrieb Analyst Mitch Steves in einer Studie vom Donnerstag. Das zweite Quartal des Chip-Entwicklers sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, der Jahresausblick hingegen sei ein bisschen schwach gewesen.

