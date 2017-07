Israels Ministerpräsident Netanjahu will in besonderen Fällen gegen Terroristen die Todesstrafe verhängen. Er sagte, die Strafe sei bereits im Gesetz verankert. Bislang wurde nur einer in Israel zum Tode verurteilt: Adolf Eichmann.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich am Donnerstag für die Verhängung der Todesstrafe für Terroristen in besonderen Fällen ausgesprochen. Netanjahu besuchte die trauernden Angehörigen dreier Israelis, die vor einer Woche bei dem Anschlag eines Palästinensers in einer Siedlung im Westjordanland getötet worden ...

