SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der weltgrößte Computerchip-Hersteller Intel hat dank der Erholung am PC-Markt und starker Server-Nachfrage ein weiteres Quartal mit überraschend guten Geschäften abgeliefert. In den drei Monaten bis Ende Juni schoss der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 1,3 auf 2,8 Milliarden Dollar (2,4 Mrd Euro) in die Höhe, wie der US-Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Allerdings hatten hohe Sonderkosten das Ergebnis im Vorjahr verhagelt.

Doch auch die Erlöse übertrafen mit einem fast zehnprozentigen Anstieg auf 14,8 Milliarden Dollar die Markterwartungen. Die Aktie legte nachbörslich deutlich zu. Intel hob auch die Ziele für das laufende Geschäftsjahr an und stellt nun einen Umsatz in Höhe von rund 60 Milliarden Dollar sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 2,66 Dollar pro Aktie in Aussicht./hbr/DP/he

ISIN US4581401001

AXC0323 2017-07-27/22:59